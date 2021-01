13 gen 2021 17:58

BIO ONNIPOTENTE - GRAMELLINI SULLO "SCIAMANO" JAKE ANGELI CHE IN CARCERE RIFIUTA IL CIBO PERCHÉ NON È BIOLOGICO: "ERO CONVINTO FOSSE PREROGATIVA DEI RADICAL CHIC, INVECE ANCHE IL PRINCIPE BUZZURRO DELLE TRUMPTRUPPEN DAREBBE LA VITA PER UN CRACKER SENZA OLIO DI PALMA. A FORZA DI DIVIDERE L'UMANITÀ IN BLOCCHI NON COMUNICANTI MI ERO DIMENTICATO CHE UNO DI DESTRA PUÒ MANGIARE PASTA DI KAMUT E UNO DI SINISTRA INGOZZARSI DI BISTECCHE ALLA GRIGLIA"