L'ex capo del governo birmano Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991, incarcerata dal colpo di stato del 2021, è stata trasferita dalla prigione agli arresti domiciliari come misura sanitaria a causa dell'ondata di caldo, che ha colpito il Paese. Lo ha reso noto la Giunta militare al potere. Suu Kyi, 78 anni, e Win Myint, 72 anni, ex presidente del suo governo spodestato, sono tra i prigionieri anziani e malati trasferiti fuori dal carcere a causa del forte caldo, ha dichiarato il portavoce dell'esercito, il Maggior Generale Zaw Min Tun.

Suu Kyi sta scontando una pena detentiva di 27 anni nella capitale Naypyitaw per una serie di condanne penali che, secondo i suoi sostenitori e i gruppi per i diritti, sono state inventate per motivi politici. Win Myint stava scontando una condanna a otto anni di carcere a Taungoo, nella regione di Bago.

Il portavoce della giunta birmana Zaw Min Tun ha affermato che il caldo ha spinto le autorità ad adottare misure per proteggere i detenuti vulnerabili. "Non solo Daw Aung San Suu Kyi e U Win Myint, ma anche alcuni vecchi prigionieri hanno ricevuto le cure necessarie a causa del clima molto caldo", ha detto Zaw Min Tun all'AFP.

I media locali hanno riferito che durante il processo durato mesi, Suu Kyi aveva sofferto di vertigini, vomito e talvolta non era stata in grado di mangiare a causa di un'infezione ai denti. Suo figlio Kim Aris ha detto all'AFP a febbraio che era ancora detenuta in un complesso appositamente costruito nella capitale militare Naypyidaw.

