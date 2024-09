IL BISCIONE IN SOCCORSO DI TOTI – L’EX GOVERNATORE DELLA LIGURIA PUBBLICA IL LIBRO “CONFESSO: HO GOVERNATO” IN CONTEMPORANEA CON L'INIZIO DEL PROCESSO – DA MONDADORI FANNO SAPERE CHE, PER LA PROMOZIONE, “SARÀ AIUTATO DAL GRUPPO MEDIASET, DI CUI È STATO GIORNALISTA E DIRETTORE” – LA PRIMA INTERVISTA DOPO LA FINE DEI DOMICILIARI L'HA CONCESSA A NICOLA PORRO A "QUARTA REPUBBLICA", PROGRAMMA GESTITO DA SIRIA MAGRI, MOGLIE DI TOTI E CONDIRETTORE DI VIDEONEWS

Estratto dell’articolo di Matteo Macor per https://genova.repubblica.it/

Preannunciato con un post nei primi giorni di libertà dai domiciliari, uscita programmata alla vigilia del processo per corruzione al via il prossimo 5 novembre, confezionato in 208 pagine con titolo ad effetto: “Confesso: ho governato”. Pare avere prima di tutto i tratti della buona operazione di marketing politico-editoriale, l’atteso libro dell’ex governatore ligure Giovanni Toti, in arrivo nelle librerie per Piemme [...]

Eppure, l’operazione pare più che altro una nuova puntata su sé stesso: un altro strumento utile a dare corpo e gambe alla linea difensiva dell’ex presidente in tribunale, e insieme l’ennesimo tentativo di rilancio mediatico in vista di un destino tutto da (ri)scrivere. [...]

A dirlo, in qualche modo, dopo l’intervista fiume andata in onda a Quarta Repubblica, su Rete 4, è la stessa scheda libro appena diffusa dagli uffici di Mondadori alle librerie per annunciare l’uscita del testo, curato da Piemme. Una pagina di presentazione [...] che mette in chiaro il senso del libro (“Il presidente della Liguria si difende dagli attacchi della Magistratura”, si legge), e lascia intravedere una parte del futuro più prossimo del governatore decaduto. “Toti è disponibile alla promozione - viene specificato nel documento di presentazione di Piemme - e sarà aiutato dal Gruppo Mediaset, di cui è stato giornalista e direttore”.

Se già in occasione del ritorno in tv nel salotto amico di Nicola Porro Toti aveva mandato chiaro il messaggio di fondo della linea difensiva scelta da subito insieme al suo avvocato Stefano Savi (“Non mi pento di nulla, la politica è troppo debole con la magistratura, anche la destra”), viene da chiedersi in cosa possa consistere l’“aiuto” del gruppo Mediaset all’ex governatore, come promesso dalla scheda editoriale.

Quanto in termini di presenza promozionale sulle reti del gruppo, come è ovvio pensare, quanto in fatto di “sostegno alla causa” della tv dove Toti ha lavorato per anni, e dove tuttora lavora la moglie, Siria Magri, al vertice del sistema delle news aziendali.

Sul suo futuro, Toti aveva annunciato "Tornerò a fare un po' il giornalista, mi occuperò di politica da un altro punto di vista, grazie al direttore de 'il Giornale' che mi darà ospitalità, poi tornerò su Rete 4 a presentare un libro entro qualche settimana". Un libro dichiaratamente definito in uscita “in vista del processo”.

[...] “Il libro uscirà in contemporanea con l'inizio del processo ed è destinato a far discutere, dal momento che Toti non solo si è sempre proclamato innocente, ma ha ribadito di considerare le sue azioni totalmente legali e legittime”, viene spiegato dalla presentazione della casa editrice. [...]

