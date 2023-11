UN BISCIONE DI TRAVERSO AL GOVERNO – PIER SILVIO BERLUSCONI TORNA AD AVVERTIRE LA MELONI, E BATTE CASSA: “NON HO NULLA DA CHIEDERE, MA MEDIASET NON HA ACCESSO A NESSUN AIUTO, NEMMENO AL TAX CREDIT, RISERVATO AI PRODUTTORI INDIPENDENTI, CHE SPESSO FANNO CAPO A SOCIETÀ ESTERE” – I RICAVI IN AUMENTO, LA “SODDISFAZIONE” PER IL NUOVO PALINSESTO E IL CASO GIAMBRUNO: “I FUORIONDA? I RAPPORTI CON IL GOVERNO NON SONO CAMBIATI” (COME NO…) - VIDEO

"Non mi rompessero il cazzo con i capelli. Qui sono tutti pelati" I fuorionda di Giambruno tra aggiustamenti di ciuffo, ravanate ai piani bassi, scene da provolone e lezioni di sartoria pic.twitter.com/3PSkwg4asC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 18, 2023 "Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo? Tu sei fidanzata? Vuoi entrare nel nostro gruppo? Facciamo le threesome, si scopa" I nuovi fuorionda di Giambruno pic.twitter.com/eQPBnsiWyR — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 19, 2023

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Sara Bennewitz per “la Repubblica”

pier silvio berlusconi

La Mfe di Pier Silvio Berlusconi conta di chiudere il 2023 con ricavi e utili in aumento, nonostante il leader della tv commerciale tricolori non benefici di nessun incentivo o di altri aiuti pubblici per le sue produzioni.

«L’Italia è il Paese in cui si investe di meno nel broadcaster audiovisivo pro capite - spiega Pier Silvio Berlusconi ma è un comparto centrale non solo dal punto di vista economico ma per far vivere l’identità nazionale e in Italia si investe meno che in Spagna».

Secondo EMedia Institute, nel 2021 l’Italia ha investito37 euro per cittadino , quasi un terzo rispetto alla Germania (113 euro), circa la metà di Inghilterra (66 euro) e Francia (64 euro), e il 12% in meno rispetto alla Spagna (42 euro).

PIER SILVIO BERLUSCONI E GIORGIA MELONI - FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI

«Io non ho nulla da chiedere al governo, ma Mediaset non ha accesso a nessun aiuto, nemmeno al tax credit - precisa l’ad di Mfe - . Il tax credit è riservato ai produttori indipendenti, che spesso fanno capo a società estere, le quali distribuiscono i contenuti sulle grandi piattaforme straniere che in Italia non pagano le tasse».

Anche senza aiuti, Mfe si appresta a chiudere il 2023 con ricavi in aumento di oltre l’1,5%. Dopo un ottobre in crescita dell’8,3%, un novembre su del 9%, anche dicembre segnerà un aumento della raccolta. E Berlusconi si dice «molto soddisfatto » degli ascolti del nuovo palinsesto, e in particolare quello del Grande Fratello, ma anche di Carta Bianca di Bianca Berlinguer.

il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 8

Grazie all’incremento della pubblicità in Italia, e alle sinergie sui costi realizzate con l’integrazione della Spagna (27-30 milioni), anche l’utile netto 2023 è atteso in crescita dai 216 milioni del 2022: secondo gli analisti, consolidando pro quota la partecipazione di ProsiebenSat, Mfe dovrebbe chiudere l’anno con circa 260 di profitti. […]

il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 4 pier silvio berlusconi il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 7 striscia la notizia i fuorionda di andrea giambruno 5 pier silvio berlusconi pier silvio berlusconi pier silvio marina berlusconi fuorionda di andrea giambruno durante il convegno sul turismo a pavia 9 LA DISCESA IN CAMPO DI PIER SILVIO BERLUSCONI - FOTOMONTAGGIO BY DAGOSPIA pier silvio berlusconi a drive in 8 pier silvio berlusconi silvia toffanin pier silvio berlusconi