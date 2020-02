E BLOOMBERG SI È GIOCATO IL VOTO DEI NERI E DEGLI ISPANICI - EMERGONO AUDIO ''RAZZISTI E CLASSISTI'' DELL'EX SINDACO DI NEW YORK, IN CUI SPIEGA COME PIAZZASSE I POLIZIOTTI SOLO NEI QUARTIERI DELLE MINORANZE, PERCHÉ TANTO ''IL 90-95% DEI CRIMINI VIENE COMPIUTO DA MASCHI DI COLORE TRA I 16 E I 25 ANNI'' - TRUMP TWITTA ''MIKE RAZZISTA TOTALE'', POI CANCELLA, FORSE PERCHÉ AI SUOI ELETTORI LE POLITICHE DELL'''OLIGARCA REPUBBLICANO'' BLOOMBERG (COPYRIGHT STEVE BANNON) PIACCIONO ECCOME

Also in the audio you can hear @MikeBloomberg describe the cops throwing kids that fit the description up against the wall to frisk them.



pic.twitter.com/Fm0YCi4ZRy — Benjamin Dixon (@BenjaminPDixon) February 10, 2020 Now on to Bloomberg’s classism:



I’ve shared this before, but it needs repeating. In this clip, the Democratic Establishment’s knight in oligarch’s armor explains why regressive taxes are necessary to help poor people from their bad habits of drinking sugary sodas. pic.twitter.com/FaEYhGyGGn — Benjamin Dixon (@BenjaminPDixon) February 10, 2020

TRUMP, 'BLOOMBERG RAZZISTA'. MA POI CANCELLA IL TWEET

(ANSA) - "Wow, Michael Bloomberg e' un razzista totale": e' il tweet con cui Donald Trump ha attaccato il candidato dem alla Casa Bianca postando l'audio con i suoi inediti commenti sulla controversa prassi dello 'stop and frisk' (ferma e perquisisci) che colpiva le minoranze e che attuo' come sindaco di New York. Ma il tycoon l'ha poi rimosso subito, forse pensando che poteva diventare un boomerang: e non solo per le sue numerose uscite a sfondo razzista ma anche perché in passato si era dichiarato a favore dello 'stop and frisk'.

LO SPOT DEL SUPER BOWL DI BLOOMBERG

Bloomberg sta fronteggiando una serie di critiche per l'inedito audio in cui difende lo 'stop and frisk' affermando che le città devono mandare i poliziotti nei quartieri con minoranze "perché è dove ci sono tutti i crimini. E il modo in cui si strappano le armi ai bambini è gettarli contro il muro e perquisirli". L'ex sindaco di New York si è già scusato per tale prassi ma per i suoi detrattori è un'ulteriore prova delle posizioni razziste di Bloomberg sul fronte giudiziario e dell'ordine pubblico.

Donald Trump ha deciso così di cavalcare la polemica, ma poi deve averci ripensato. L'attacco infatti arrivava da un presidente che ha chiesto la pena di morte per gli adolescenti neri e ispanici che attaccarono una jogger a Central Park negli anni '80, che ha definito i clandestini messicani una invasione di stupratori e criminali, che ha speso anni a negare la nascita Usa di Barack Obama, che ha invitato quattro deputate dem di colore a tornarsene nei loro Paesi, che voleva ricusare un giudice perché era messicano. Per non contare tanti altri commenti incendiari.

USA 2020: BLOOMBERG, TRUMP TEME LA MIA CRESCENTE FORZA

michael bloomberg 1

(ANSA) - Michael Bloomberg replica a Donald Trump, che lo aveva definito un "totale razzista". "Il tweet che ha cancellato e' l'ultimo esempio dei suoi sforzi incessanti di dividere gli americani, il suo attacco a me riflette chiaramente il suo timore per la crescente forza della mia campagna", ha scritto in una nota. "Non fare errori presidente: non ho paura di te e non consentirò che bullizzi me o chiunque altro in America, tra ora e novembre farò di tutto per sconfiggerti, che io sia nella scheda o meno", prosegue.

michael bloomberg MICHAEL BLOOMBERG DONALD TRUMP MICHAEL BLOOMBERG DONALD TRUMP micheal bloomberg micheal bloomberg donald trump micheal bloomberg hillary clinton lo spot di michael bloomberg per il super bowl