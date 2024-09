BOCCIA, FACCE RIDE! CONCITA DE GREGORIO RIVELA CHE NEL DIETRO LE QUINTE DEL PROGRAMMA DELLA BERLINGUER LA BAMBOLONA DI POMPEI LE AVREBBE CONFIDATO CHE NON SI RICONOSCE NELLA DEFINIZIONE DI “EX AMANTE” DEL MINISTRO: “NON HO AVUTO UNA RELAZIONE SENTIMENTALE NÉ SESSUALE CON SANGIULIANO, MA SOLO DI TIPO AFFETTIVO” – SALLUSTI LA BOLLA COME “INAFFIDABILE, UNA CHE HA RACCONTATO UN MUCCHIO DI PALLE”

Estratti da corriere.it

GENNARO SANGIULIANO IN VERSIONE FRATE - MEME

Ma già a metà trasmissione da indiscrezioni si è saputo che non sarebbe andata in onda, perché Boccia aveva lasciato gli studi Mediaset dopo aver discusso invano con la redazione. Una chiacchierata, quella nel backstage dello studio, da cui però sarebbero emersi alcuni elementi, come il fatto che Boccia non si riconosce nella definizione di «ex amante» del ministro: «Non ho avuto una relazione sentimentale né sessuale col ministro, ma solo di tipo affettivo», ha confidato a Concita De Gregorio, una delle giornaliste invitate al dibattito.

«NESSUN COMPENSO CONCORDATO»

Estratti da open.online

gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia al parco di ercolano

«Non ha chiesto mai nessun compenso, dal primo momento in cui l’ho chiamata fino al momento in cui ha raggiunto gli studi», ha spiegato la conduttrice poi, in un secondo momento davanti agli ospiti. E ancora, sul tema, sono intervenuti gli ospiti in studio. Sallusti la bolla come totalmente «inaffidabile, una che ha raccontato un mucchio di palle».

GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA

E infine la giornalista Concita De Gregorio: «A me pochi momenti fa aveva detto che non aveva avuto una relazione sessuale con l’ex ministro, ma solo di tipo affettivo. Lo dico perché potrebbe dichiararlo nelle prossime ore». Non è ben chiaro ma la situazione potrebbe esser precipitata proprio dopo l’incontro di Boccia con la conduttrice e con altri ospiti previsti nel corso della serata.

Maria Rosaria Boccia GENNARO SANGIULIANO GIUSEPPE CRUCIANI concita de gregorio ARMATA BRANCA-MELONI - POSTER BY MACONDO ALESSANDRO GIULI E IL CASO BOCCIA SANGIULIANO - POSTER BY MACONDO