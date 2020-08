IL BODY ''SCEMING'' DEI BUONI - ''LA MELONI STA DIVENTANDO CALVA, TROPPO TESTOSTERONE?''. IL POST DELL'EX SINDACA DI SINISTRA, ORA AL VERTICE DI UN'ASSOCIAZIONE FILANTROPICA. GIORGINA SA BENISSIMO CAVALCARE QUESTI MOSTRI SOCIAL: ''NON MI INTERESSANO GLI INSULTI SUL PIANO FISICO, TUTTAVIA LEGGERE FRASI DEL GENERE DA CHI DOVREBBE ESSERE D'ESEMPIO…''

Mi dicono che questa signora sarebbe vicepresidente di un'organizzazione filantropica, ex sindaco (di sinistra) di Rho e docente. Non mi interessano gli insulti sul piano fisico, tuttavia leggere frasi del genere da chi dovrebbe essere d'esempio lascia un po' delusi e perplessi pic.twitter.com/81bKLuZf8p — Giorgia Meloni ?? ? (@GiorgiaMeloni) August 3, 2020

Si chiama Paola Pessina e, spiega Giorgia Meloni sui social, "mi dicono che questa signora sarebbe vicepresidente di un'organizzazione filantropica, ex sindaco (di sinistra) di Rho e docente" (Rho è un comune alle porte di Milano). E perché mai la leader di Fratelli d'Italia si occupa di lei? Presto detto, perché l'ex sindaca si è prodotta in un discreto orrore sui social network, roba che se lo avesse fatto un leghista o uno di FdI autorevoli commentatori ne avrebbero parlato con sdegno per giorni. E invece no. Qui, se non ne parla la Meloni non ne parla nessuno.

Il punto è che la Pessina ha pubblicato su Facebook una foto della Meloni nel corso di un intervento in aula alla Camera, commentando: "Giorgia Meloni sta diventando calva. L'eccesso di testosterone oltre che cattivi fa diventare brutti". Un vergognoso delirio, insomma. Stigmatizzato dalla leader di FdI con queste parole: "Non mi interessano gli insulti sul piano fisico, tuttavia leggere frasi del genere da chi dovrebbe essere d'esempio lascia un po' delusi e perplessi", conclude la Meloni.

