CARTA STRACCIATISSIMA - A DICEMBRE 2020 LE VENDITE DEI GIORNALI SEGNANO UN CALO DEL 15% RISPETTO A UN ANNO PRIMA. SE SI GUARDANO I NUMERI SI CAPISCE CHE NON È UNA BURRASCA, MA L’INIZIO DELL’APOCALISSE - GLI SPORTIVI ESCONO MASSACRATI DOPO UN ANNO DI COVID, I GIORNALI MERIDIONALI CROLLANO – NON BASTANO LE DUEMILA COPIE IN PIÙ VENDUTE DA “IL GIORNALE”, “IL FATTO” E “LA VERITÀ”. PARLIAMO DI 44, 26 E 25 MILA COPIE…