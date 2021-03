Nella prossima puntata Chi è la giovane donna a Mosca, rapita quando era bambina? “Somiglia tantissimo a Piera Maggio”, segnala una spettatrice Mercoledì #31marzo alle 21:20 in diretta sul #Rai3 #bambiniscomparsi #missingkids pic.twitter.com/lRQ3JuQW95 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 30, 2021

Sebastiano Cascone per tvblog.it

CASO DENISE PIPITONE CHI L'HA VISTO

Sui social ufficiali di ‘Chi l’ha visto?’, è apparso il promo della puntata, in onda, domani mercoledì 31 marzo 2021, in prima serata, su Rai3. La conduttrice, Federica Sciarelli, annuncia, nella clip, quella che potrebbe essere, a tutti gli effetti, una svolta ad uno dei casi che ha maggiormente appassionato i telespettatori italiani, ovvero quello della scomparsa della piccola Denise Pipitone:

CASO DENISE PIPITONE CHI L'HA VISTO

Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso. Una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c’è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba e che somiglia tantissimo a Piera Maggio. La bambina è stata trovata in un campo nel 2005 ed oggi ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone. Non sa chi sia la sua mamma ed è per questo che è andata in tv a far vedere il suo volto.

pietro pulizzi e piera maggio 1

Chi l'ha visto è il vero servizio pubblico dalla parte dei cittadini

La bambina è scomparsa a 4 anni, l’1 settembre 2004, vicino la propria abitazione, a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. La mamma Piera Maggio, in questi anni, non si è mai arresa, desiderosa di riabbracciare, prima o poi, la figlioletta. Si è spesa tantissimo, in tv e sui social network, per avere notizie di quella che, oggi, ha le sembianze di una donna di 21 anni.

In oltre quindici anni di ricerche, non sono mancate le segnalazioni che, però, non hanno portato al ritrovamento della giovane. Sarà la volta buona?!

pietro pulizzi denise

DENISE PIPITONE DENISE PIPITONE PIERA MAGGIO MADRE DI DENISE PIPITONE pietro pulizzi e piera maggio