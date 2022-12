BONACCINI PIGLIATUTTO! MATTEO RICCI RINUNCIA A CANDIDARSI ALLE PRIMARIE DEM E APPOGGIA IL GOVERNATORE EMILIANO, ANCHE L’INNER CIRCLE FORTEMENTE ANTI-RENZIANO DI LETTA E’ SEGNALATO IN AVVICINAMENTO (DAL COORDINATORE DELLA SEGRETERIA MARCO MELONI ALLA PRESIDENTE DEL PARTITO ANNA ASCANI, FINO ALLA PORTAVOCE DEL NAZARENO MONICA NARDI) – SCHLEIN POTREBBE INCASSARE L’APPOGGIO DI ANDREA ORLANDO (E ALLORA ELLY PUO’ MAGNA’ TRANQUILLA)

STEFANO BONACCINI

Estratto dell'articolo di Giovanna Vitale per la Repubblica

Avrebbe fatto la fine del vaso di coccio fra vasi di ferro. Complice il pressing di Dario Nardella che ha funzionato da apripista, Matteo Ricci ha prima verificato l'esiguità dei margini per una corsa in solitaria: «Bene che andava sarei arrivato terzo», chance di giocarsela alle primarie pari a zero. Quindi ha deciso di rinunciare a favore del candidato «più solido e vicino», ovvero Stefano Bonaccini (...)

In avvicinamento viene dato pure l'intero stato maggiore lettiano, dal coordinatore della segreteria Marco Meloni alla presidente del partito Anna Ascani, manovra fluidificata dalla portavoce del Nazareno Monica Nardi.

Dario Nardella e Stefano Bonaccini marco meloni letta bonaccini nardella

ANNA ASCANI elly schlein bonaccini schlein bonaccini monica nardi

(...)