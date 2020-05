MATTEO RENZI GIUSEPPE CONTE

DAGONEWS

La mozione di sfiducia contro Bonafede lanciata da Salvini serve anche per chiamare i bluff renziani. Schieratissimi contro il ministro già dai tempi della riforma della prescrizione – la giustizia era uno dei temi che usò Renzi per staccarsi dal Pd grillizzato – nel frattempo le carte in tavola sono cambiate, e non è più il caso di far cadere il governo Conte usando ''Foffo dj'' come grimaldello.

Ma non è solo la pandemia: il dettagliuccio è che secondo i calcoli autunnali di Matteo, a quest'ora Italia Viva doveva aggirarsi intorno alla doppia cifra. Tutta la sua campagna comunicativa dei primi giorni era incentrata sui sondaggi che crescevano, col partitino che dal 4% in pochi giorni arrivava al 6% e puntava dritto al 10%. Invece poi arrivarono le inchieste sulla sua Fondazione, i nuovi processi ai genitori, ed ecco che dal 4% iniziale ora si ritrova al 3 (se va bene).

E dunque la truppa che ha garantito a Renzi la creazione dei gruppi parlamentari ha messo in chiaro che non intende affatto andare al voto, rischiando l'estinzione. Tanto è delicata la situazione che c'è chi dice che l'incontro Boschi-Goracci (capo di gabinetto di Conte) potrebbe essere sostituito addirittura da uno Renzi-Conte: non è più momento di numeri due? Tanto finirà così: che i renziani domani non voteranno la mozione di sfiducia di Salvini ma quella di ''censura'' della Bonino, per salvare la faccia e pure il governo che garantisce loro la calda poltrona.

Conte, è chiaro, ha tutto da perdere da una sfiducia a Bonafede. Non solo perché il suo ex assistente universitario lo ha portato tra le braccia dei 5 Stelle e dunque in ultima istanza a Palazzo Chigi. Ma perché il ministro della Giustizia è anche il capo delegazione grillino presso il governo. Senza di lui, il potere tornerebbe tutto in mano a Di Maio, che avrebbe così completato la sua reconquista del Movimento.

Infine, poiché non esiste un'altra maggioranza percorribile, non esiste neanche un altro nome che Mattarella possa spendere per un rimpastone di governo. Nel 2011 c'era un Monti appena fatto senatore a vita pronto a prendersi i trenini sotto al Quirinale. Stavolta bisogna invece ricordare la finaccia che fece Cottarelli…

