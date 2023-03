3 mar 2023 20:09

BONOMI HA VISTO LA LUCE – IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA SPERA DI FINIRE ALL'ENEL, IN QUOTA LEGA. MENTRE MELONI ERA IN VIAGGIO PER LA POLONIA, C’È STATO UN COLLOQUIO INFORMALE CON MATTEO SALVINI E ATTILIO FONTANA – BONOMI POTREBBE ANDARE A RICOPRIRE LA CARICA DI PRESIDENTE, COME FU PER LA MARCEGAGLIA CON ENI. ALLORA, PERÒ, TRA LA SCADENZA DEL MANDATO IN CONFINDUSTRIA E LA NOMINA PASSARONO DUE ANNI...