maria elena boschi giulio berruti da chi 2

MARIA ELENA BOSCHI A “VERISSIMO” - VIDEO

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/verissimo/maria-elena-boschi-lintervista-integrale_F310548001028C52

C. De L. per www.corriere .it

Poche settimane fa la denuncia dello stalker che si aggirava nei posti da lei frequentati. Di questo e tanto altro ha parlato Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, nell’intervista ritratto a Verissimo, la trasmissione in onda sabato pomeriggio su Canale5.

maria elena boschi a verissimo

La deputata 40enne parla anche della sua vita privata e del legame con l’attore Giulio Berruti . «Diventare madre? Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo». E sul suo impegno in politica spiega: «Qualunque cosa tu faccia nella vita, l’unica cosa che conta è quanto amore riesci a dare e quindi poi a ricevere in cambio. Il successo nella vita è avere accanto delle persone che ti vogliono bene».

maria elena boschi giulio berruti da chi 3

«Il matrimonio? Bisogna essere in due»

Il rapporto sentimentale con Berruti è spesso sotto l’obiettivo dei paparazzi e delle telecamere tv. «Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. È sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono» confessa Boschi.

Un legame che la deputata vorrebbe consacrare con il matrimonio: «Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te.

Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi», dice la Boschi. Qualche mese fa nella stessa trasmissione, Giulio Berruti aveva raccontato che, in una delle loro prime serate insieme, lui e Maria Elena avevano pregato per le persone in difficoltà a causa della pandemia.

maria elena boschi 1

A tal proposito, l’onorevole confida: «Mi è venuto spontaneo farlo perché era un momento difficile, c’erano tante persone ricoverate, in particolare una a me molto vicina. Avevo un peso nel cuore, ma ero talmente in sintonia con lui che sentivo di poterlo fare. Sapevo che lui avrebbe condiviso questo momento con me perché è molto sensibile e attento agli altri».

Lo stalking

L’ex sottosegretaria - che nel governo Gentiloni aveva la delega alle Pari opportunità e si era occupata di violenza sulle donne - racconta poi la vicenda di stalking che ha denunciato poche settimane fa. «Ho deciso di farlo perché si era superato il limite. Una persona mi mandava delle foto per farmi capire che si trovava vicino a me, perché voleva incontrarmi, ma la cosa che più mi ha fatto preoccupare si è verificata quandoè andato da Roma in Toscanaperché voleva conoscere i miei genitori». «In questo momento -aggiunge la deputata- non ho paura per me perché io sono tutelata. Penso alle altre donne che si sentono sole e per le quali è più difficile avere il coraggio di denunciare».

giulio berruti maria elena boschi foto chi 1

Politica e critiche

Nella sua carriera politica, Boschi ha ricevuto attacchi e critiche che poche connessioni avevano con il suo impegno in Parlamento e al governo. «All’inizio è stata molto dura. Sono stata catapultata da fare l’avvocato, a Firenze, a essere ministra a 32 anni. Ho ricevuto commenti atroci che non c’entravano con la politica ma con il mio essere donna. Tutto questo è mortificante. Negli anni ho imparato che se si esagera denuncio» afferma.

maria elena boschi a verissimo 3 maria elena boschi a verissimo 1 LO SGUARDO PERPLESSO DEL CANE DI BERRUTI boschi renzi maria elena boschi maria elena boschi a verissimo 2 maria elena boschi matteo renzi maria elena boschi giulio berruti da chi 4 giulio berruti maria elena boschi foto chi DAVIDE FARAONE MATTEO RENZI TERESA BELLANOVA MARIA ELENA BOSCHI MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI MANO NELLA MANO giulio berruti maria elena boschi GIULIO BERRUTI E MARIA ELENA BOSCHI maria elena boschi e giulio berruti maria elena boschi a cena con giulio berruti giulio berruti maria elena boschi MARIA ELENA BOSCHI GIULIO BERRUTI maria elena boschi con giulio berruti e i genitori a villa borghese 1 maria elena boschi con giulio berruti e i genitori a villa borghese maria elena boschi a cena con giulio berruti 1 giulio berruti e maria elena boschi in moto giulio berruti e maria elena boschi in moto maria elena boschi giulio berruti da diva e donna maria elena boschi giulio berruti da chi 1 maria elena boschi e giulio berruti maria elena boschi giulio berruti da diva e donna maria elena boschi giulio berruti da chi 5 maria elena boschi giulio berruti da diva e donna maria elena boschi e giulio berruti maria elena boschi giulio berruti su novella 2000 boschi berruti chi maria elena boschi e giulio berruti MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI AMOREGGIANO giulio berruti maria elena boschi foto chi 2 maria elena boschi e giulio berruti