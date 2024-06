SIAMO UOMINI O CAPORALI - MEME BY MACONDO

MORELLI, DA BOSSI GRAVE TRADIMENTO, INTORNO A LUI CERCHIO TRAGICO

(ANSA) - "Non vorrei che oggi per le difficoltà che Umberto ha ci sia un cerchio tragico intorno a Bossi". Lo ha detto Alessandro Morelli, parlamentare della Lega e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ad Agorà su RaiTre.

"Per me Bossi era un mito, un leader carismatico. Io personalmente ho vissuto le parole di Bossi come un grave tradimento. Un figlio tradito dal padre", ha concluso.

EUROPEE: VANNACCI, POLEMICHE HANNO FATTO PERDERE VOTI ALLA LEGA

(ANSA) - "Non ho detto detto che Bossi è un traditore e non lo direi mai. Ho fatto l'esempio tratto dalla vita personale che se un amico ti volta le spalle si comporta in maniera molto discutibile. Ritengo comunque che le tante polemiche a ridosso del voto abbiano fatto presumibilmente scendere la percentuale alla quale la Lega si sarebbe potuta attestare".

Lo ha detto il generale Roberto Vannacci, eletto alle elezioni europee come indipendente nelle liste della Lega, rispondendo ad Affaritaliani.it

"Sono comunque convinto - ha aggiunto - che la Lega sia alla vigilia di un grande rilancio. Ne sono certo. L'era delle polemiche è finita con il voto, ora si va avanti compatti come un manipolo e io sono un europarlamentare che si mette a disposizione per supportare questo rilancio e far crescere questa impressionante onda che si sta formando in tutta Europa. Stimo i governatori e i ministri del Carroccio e lavorerò insieme a loro perché solo insieme si è determinanti. Salvini ha fatto una scelta coraggiosa e, con coraggio, andremo avanti", conclude Vannacci.

A.FONTANA, 'BOSSI NON SI TOCCA, NON SCHERZIAMO'

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - "Su Bossi non scherziamo. Bossi è una cosa sulla quale neanche si può fare nessun accenno". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della posa della prima pietra della Gigafactory di De Nora, ai cronisti che gli chiedevano se ci saranno provvedimenti nei confronti di Umberto Bossi e Paolo Grimoldi dopo le elezioni europee.

"Bossi - aggiunge - è assolutamente il fondatore, colui che ha sempre consentito a tutti noi di svolgere attività. Bossi non si tocca. Su Grimoldi ci sono gli addetti, i vertici che decideranno, vedremo".

CECCARDI, BOSSI? HA DIMOSTRATO DI NON TENERE ALLA LEGA

(ANSA) - Le parole di Bossi? "Ha dimostrato di non tenere alla Lega, aveva la possibilità di votare tanti candidati leghisti, militanti da tempo, e credo che si siano sentiti traditi. Queste parole denotano che Bossi sia stato" quantomeno "mal consigliato". Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l'europarlamentare leghista uscente, in attesa di sapere se è stata rieletta, Susanna Ceccardi.

LEGA: IEZZI, IL PROBLEMA NON È ESPELLERE BOSSI MA GRIMOLDI

(ANSA) - "Il problema non è l'espulsione di Bossi. È Paolo Grimoldi che va espulso, non per quello che ha detto su Bossi ma perché da due mesi pubblica post contro la Lega, alcuni al limite della denuncia penale". Lo afferma il deputato della Lega Igor Iezzi, parlando con i giornalisti in Transatlantico. "Grimoldi è da due mesi che parla male della Lega e per questo va espulso.

La sua - aggiunge Iezzi - è un'operazione chiara da tempo, per portare voti a Forza Italia, non riuscendoci perché gli ex leghisti in giro non hanno ottenuto voti. Parla di rispetto dei militanti ma Grimoldi da mesi lavora in disprezzo militanti. Fa finta di essere della Lega... Spero che Matteo prenda provvedimenti e lo sbatta fuori".

