UNA BOTTA AL CERCHIO E UNA A BIDEN – LA CORTE SUPREMA USA (A MAGGIORANZA CONSERVATRICE) HA CONCESSO UNA IMMUNITÀ PARZIALE A DONALD TRUMP PER L’ASSALTO AL CONGRESSO. L’IMMUNITÀ VALE SOLO PER GLI ATTI UFFICIALI, OSSIA LE AZIONI PRESE NEI SUOI POTERI COSTITUZIONALI, MA NON PER LE DECISIONI PRESE COME PRIVATO. RISULTATO? IL PROCESSO CONTINUERÀ, MA SARÀ MOLTO RALLENTATO. UNA FREGATURA PER BIDEN, CHE SPERAVA DI USARE IL PROCESSO COME ARMA PER LE ELEZIONI DI NOVEMBRE – L’ESULTANZA DEL TYCOON: “UNA VITTORIA GRANDE PER LA DEMOCRAZIA”

LA CORTE SUPREMA CONCEDE UNA IMMUNITÀ PARZIALE A TRUMP

DONALD TRUMP - COMIZIO CAPITOL HILL

(ANSA) - La Corte Suprema Usa ha concesso una parziale immunità presidenziale a Donald Trump nel processo per l'assalto al Capitol, ma solo per gli atti ufficiali, ossia le azioni prese nei suoi poteri costituzionali. In tal caso l'immunità è assoluta. Il tycoon è imputato anche per le carte segrete di Mar-a-Lago e per il tentativo di ribaltare il voto in Georgia.

CORTE SUPREMA, NESSUNA IMMUNITÀ PER ATTI PRIVATI DI TRUMP

(ANSA) - Per la Corte Suprema Usa Trump non è titolato all'immunità per le azioni prese nelle sue capacità private. Questo consentirà al processo di proseguire ma con ulteriori rallentamenti perché si dovrà distinguere tra atti ufficiali e atti privati.

TRUMP ESULTA, 'GRANDE VITTORIA PER LA DEMOCRAZIA'

(ANSA) - "Grande vittoria per la nostra costituzione e la democrazia. Orgoglioso di essere americano!". Così Donald Trump commenta sul suo social media Truth la sentenza della Corte Suprema sull'immunità. (A

membri del three percenters durante l assalto al campidoglio assalto al congresso meme3 assalto al congresso nei simpson scontri tra polizia e assaltatori al congresso usa donald trump torna a capitol hill 9