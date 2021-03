MOSCA AL NASO – PUTIN INVITA BIDEN A UN CONFRONTO IN DIRETTA STREAMING PER FAR CAPIRE CHE IL BULLO TRA I DUE È “SLEEPY JOE”. MA IL PROBLEMA PER LO “ZAR” È CHE IL PRESIDENTE USA HA MOLTE CARTE IN MANO DA GIOCARE IN PIÙ DI LUI. CHE PUÒ FARE MOSCA PER RISPONDERE ALL’AFFRONTO DI BIDEN? FINORA HA USATO LO STRUMENTO DEL GAS E QUELLO DELLE INTERFERENZE ORCHESTRATE DA HACKER. MA ORMAI SONO DUE ARMI SPUNTATE PERCHÉ…