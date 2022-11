BOTTURA FA FREDDURA - L'ALTRA SERA A "BELVE" DI BATTISTA HA IMITATO CONTE. CHE DA ALCUNI MESI IMITA UNO DI SINISTRA. A NESSUNO DEI DUE RIESCE BENISSIMO - IL CREMLINO HA GARANTITO IERI CHE IL RITIRO DA KHERSON NON È UN'UMILIAZIONE. MI CONSOLA: CON QUESTO METRO, L'1-6 DEL BOLOGNA CON L'INTER DELL'ALTRA SERA È STATO SOSTANZIALMENTE UN TRIONFO.

Luca Bottura per la Stampa

alessandro di battista a belve 1

L'altra sera a "Belve" Di Battista ha imitato Conte. Che da alcuni mesi imita uno di Sinistra. A nessuno dei due riesce benissimo.

Primi effetti economici del nuovo tetto ai contanti: boom su Amazon per le valigette in pelle. Se interessa l'articolo, potete usare la chiave "banconote di piccolo taglio e non segnate".

Il Governo ha stanziato 50 euro ad esercente per l'acquisto dei Pos. Tipo quei regali di Natale che metti subito in cantina perché "bello, eh? Ma poi non so che farmene". Contestualmente, il ministro Schillaci ha promesso una campagna per incitare a vaccinarsi contro Covid e influenza. Tipo Rocco Siffredi che cerca di convincerti a darci dentro con moderazione nel bel mezzo di una gangbang.

Il Cremlino ha garantito ieri che il ritiro da Kherson non è un'umiliazione. Mi consola: con questo metro, l'1-6 del Bologna con l'Inter dell'altra sera è stato sostanzialmente un trionfo.

GIUSEPPE CONTE

Al Sisi ha detto ieri a Joe Biden che l'Egitto ha una strategia sui diritti umani. Così può torturare anche quella.

Una bella notizia per l'Italia: la frase del ministro Piantedosi "noi accogliamo 90.000 migranti, la Francia 234" è candidata ai prossimi Golden Globe come migliore fiction. Avendone accolti 53.000 l'Italia e 121.000 la Francia, potrebbe però arrivare anche una seconda nomination nella categoria "fantascienza". Speriamo in un altro trionfo tricolore.

alessandro di battista a belve 2

conte alla presentazione del libro