LA GUERRA GRANDE: LA SFIDA USA-CINA-RUSSIA PER IL PRIMATO MONDIALE – L'ANALISI DI LUCIO CARACCIOLO, DALLA GUERRA IN UCRAINA ALLE TENSIONI A TAIWAN: "LA CINA, CHE PER L'AMERICA È L’UNICO AVVERSARIO STRATEGICO, NON APPREZZA L'AVVENTURA DI MOSCA IN UCRAINA. EPPURE NON PUÒ PERMETTERSI DI PERDERE LA RUSSIA PERCHÉ FINIREBBE ACCERCHIATA DA POTENZE NEMICHE - IL "PORCOSPINO ARMATO" TAIWAN, LA QUESTIONE DELL'INDO-PACIFICO E L'ESPLOSIONE DEMOGRAFICA DELL'EX TERZO MONDO CHE RISCHIA DI APRIRE NUOVI FRONTI…