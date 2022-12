13 dic 2022 14:23

BOTTURA FA FREDDURA - IERI MATTEO SALVINI HA INFIERITO SUI GIOVANI MORTI IN UN INCIDENTE AD ALESSANDRIA SPIEGANDO CHE "EDUCAZIONE E PREVENZIONE NON SERVONO A NULLA SE SI VA IN SETTE IN AUTO”. AL NETTO DEL FATTO CHE, NEL CASO, EDUCAZIONE E PREVENZIONE SAREBBERO STATI UTILISSIMI, IL DATO È CHE IL MEZZO DELL’INCIDENTE ERA OMOLOGATO PER NOVE POSTI. MAI AVREI CREDUTO DI DOVER RIMPIANGERE MORISI, MA... TORNA, LUCA, TUTTO È PERDONATO…