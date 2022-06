BOTTURA FA FREDDURA – “ANNULLATE LE SCHEDE REFERENDARIE DI SALVINI: AVEVA VOTATO ‘DA’" – “ITALIA VIVA DECISIVA IN TUTTE LE CITTÀ IN CUI NON SI È PRESENTATA” – “LETTA ERA COSÌ CONTENTO DEI PRIMI EXIT POLL CHE È ANDATO A PORTARE UN MAZZO DI CRISANTEMI AL CAMPO LARGO” - "BERLUSCONI HA ROTTO IL SILENZIO ELETTORALE MA NON RISCHIA CONSEGUENZE: ORMAI NON SI CAPISCE PIÙ COSA DICE. SECONDO IL RIS DI PARMA, COMUNQUE, SILVIO SI SAREBBE OFFERTO PER LO SPOGLIO”

LUCA BOTTURA

Luca Bottura per “La Stampa”

Primi exit poll: il problema di Palermo torna a essere il traffico.

Palermo, grande confusione ai seggi di amministrative e referendum: alla fine hanno abolito il Pd.

Centrodestra diviso a Verona: sarà decisivo il voto dei nazisti dell'Illinois.

Genova, accuse al sindaco che per essere rieletto avrebbe lucrato su una tragedia: il centro-sinistra.

GIUSEPPE CONTE CON ENRICO LETTA

Letta era così contento dei primi exit poll che è andato a portare un mazzo di crisantemi al campo largo.

Italia Viva decisiva in tutte le città in cui non si è presentata.

Annullate le schede referendarie di Salvini: aveva votato "Da".

Berlusconi come al solito ha rotto il silenzio elettorale ma non rischia conseguenze: ormai non si capisce più cosa dice.

SALVINI MELONI BERLUSCONI

Secondo il Ris di Parma, comunque, Silvio si sarebbe offerto per lo spoglio.

Rimpianti nella Lega per il no agli altri quesiti: se fosse stata legalizzata la cannabis, almeno Salvini potrebbe almeno farsi un trombone per dimenticare il quorum non raggiunto.

Scandalo Orsini: non gli è stato allestito il seggio dentro lo studio di Giletti e non ha potuto votare.

licia ronzulli silvio berlusconi voto per il referendum sulla giustizia

Sintesi della giornata: #bastavanocinquesì.

Zemmour fuori al primo turno in Francia. Decisiva la decisione di farsi soprannominare "Le capitain".

matteo salvini al seggio per i referendum sulla giustizia giuseppe conte al seggio per il referendum sulla giustizia

milan bologna salvini berlusconi marta fascina

REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA BY MACONDO giorgia meloni al voto con la mascherina referendum sulla giustizia 2 referendum 12 giugno 2022 by macondo silvio berlusconi voto per il referendum sulla giustizia 1 giorgia meloni al voto con la mascherina referendum sulla giustizia 3 silvio berlusconi voto per il referendum sulla giustizia 2 silvio berlusconi voto per il referendum sulla giustizia 4 giorgia meloni al voto referendum sulla giustizia referendum sulla giustizia 1

matteo salvini al seggio per i referendum sulla giustizia referendum sulla giustizia 1 3 referendum sulla giustizia 6 enrico letta al voto per i referendum sulla giustizia referendum sulla giustizia referendum sulla giustizia 9 giuseppe conte al seggio per il referendum sulla giustizia 2 referendum sulla giustizia