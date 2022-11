BOTTURA FA FREDDURA – “IL GOVERNO ABOLISCE LE MULTE PER IL PARCHEGGIO IN DOPPIA FILA: ‘È UNA COSA CHE SI FA DA TANTO TEMPO’” – “SALVINI CONTRO I FANNULLONI È IL CLASSICO ESEMPIO DI CURA OMEOPATICA” – “LETTA CONTRO GLI SGOMBERI SOPRA LE 50 PERSONE. FAVOREVOLE ITALIA VIVA: POSSIAMO TRANQUILLAMENTE RIUNIRE TUTTI I NOSTRI ELETTORI SENZA VIOLARE IL DECRETO”

luca bottura (2)

Luca Bottura per “La Stampa”

Salvini contro i fannulloni è il classico esempio di cura omeopatica.

Il Governo abolisce le multe per il parcheggio in doppia fila: "È una cosa che si fa da tanto tempo".

Medvedev minaccia l'uso del nucleare sulle zone occupate: che è il classico modo per portare la popolazione dalla sua parte.

piantedosi salvini meloni

Medici no vax, contribuenti no tax, sgomberi no max: più che un Governo, una sciarada.

Bolsonaro non riconosce la vittoria di Lula ma condanna le proteste: "Troppo blande, neanche un morto".

Il Governo non proroga i Navigator. Non resta che affidarci a sant e poet.

Letta contro gli sgomberi sopra le 50 persone. Favorevole Italia Viva: possiamo tranquillamente riunire tutti i nostri elettori senza violare il decreto.

ENRICO LETTA MATTEO RENZI 1

Secondo il WsJ l'Iran starebbe per invadere l'Arabia Saudita pur di stornare l'attenzione dalla proteste interne. Cosa non s' inventano pur di fermare il Rinascimento di Riyad.

Calenda ha attaccato Emma Bonino sostenendo che +Europa ha preso soldi da Soros per mollare Azione. Ed è furioso: "Io ho sfasciato l'alleanza col Pd gratis e non mi ha detto neanche grazie".

fini dalema

Proseguono le interviste di due tizi che si spacciano per D'Alema e Fini e si comportano come se non avessero mai fatto politica in vita loro. Dev' essere un nuovo format: "Fatale e quale show".

Informato del prossimo incarico al Ministero della Cultura, Morgan ha sostenuto di aver mandato a Meloni un testo di Göthe. Con un messaggio: "Per farci i filtrini".

MORGAN SGARBI ENRICO LETTA MATTEO RENZI GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI - MEME BY EDOARDO BARALDI