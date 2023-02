L’ELEVATO? LO HANNO LEVATO DI TORNO – POVERO BEPPE GRILLO: ORMAI NEMMENO I VERTICI DEL MOVIMENTO 5 STELLE LO PRENDONO SUL SERIO! IL SUO ULTIMO POST, IN CUI PER UNA VOLTA NON DIFENDEVA LA CINA MA PARLAVA DI POLITICA, È STATO SNOBBATO DA TUTTI, ANCHE DA CONTE & COMPANY – PEPPINIELLO GLI DÀ 300MILA EURO PER FARE LA FIGURINA, E BEPPE-MAO SPERA CHE ALMENO A TEATRO, DOVE TORNERÀ TRA UNA SETTIMANA, QUALCUNO SI PRESENTI