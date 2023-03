MACRON, VAI IN PENSION! MOZIONE DI CENSURA TRASVERSALE PER FAR CADERE IL GOVERNO DOPO LA RIFORMA DELLE PENSIONI VOLUTA DA "MONSIEUR LE PRESIDENT" - BLOCCATA PER PROTESTA LA TANGENZIALE DI PARIGI - PER ORA I MANIFESTANTI SONO 200 MA SONO RIUSCITI A STOPPARE IL TRAFFICO. SE IL PARLAMENTO FRANCESE VOTERÀ LA SFIDUCIA, MACRON AVRÀ DUE POSSIBILITÀ: NOMINARE UN NUOVO PRIMO MINISTRO O INDIRE NUOVE ELEZIONI. SE INVECE LA MOZIONE DI SFIDUCIA NON RAGGIUNGERÀ LA MAGGIORANZA ASSOLUTA…