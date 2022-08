9 ago 2022 14:53

BOTTURA FA FREDDURA – “ALLA NOTIZIA CHE NON SAREBBE STATA INSERITA NELLE LISTE CINQUE STELLE, PARE CHE VIRGINIA RAGGI SI SIA ARRABBIATA COME UN CINGHIALE” - “DI MAIO TRATTA PER UN'ALLEANZA COL PARTITO ANIMALISTA. QUALUNQUE COSA PER EVITARE L'ESTINZIONE DELL'APE” – “SALVINI PROPONE LA FLAT TAX AL 15%. PER CHI PAGA LE TASSE. PER GLI ALTRI, GARANTISCE IL CONSUETO 0%”