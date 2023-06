BOTTURA FA FREDDURA – “IL SINDACO DI ROMA, ROBERTO GUALTIERI, HA PROMESSO CHE SARÀ IN PIAZZA AL PRIDE. DOVREBBE SFILARE SU UN CARRO ECOLOGICO TRAINATO DA CINGHIALI” – “IL COMPAGNO DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONDURRÀ UN PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO SU UNA RETE DELL'EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. MA NON C'È ALCUN CONFLITTO DI INTERESSI: COLLIMANO PERFETTAMENTE…”

LUCA BOTTURA

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

Non criticherò la Regione Lazio che nega il patrocinio al Pride col pretesto farlocco del cosiddetto utero in affitto: è come sparare sulla Croce Rossa.

Il sindaco Gualtieri ha promesso che sarà in piazza [al Pride]. Dovrebbe sfilare

su un carro ecologico trainato da cinghiali.

Il compagno della presidente del Consiglio condurrà un programma di approfondimento su una rete dell'ex presidente del Consiglio. Ma non c'è alcun conflitto di interessi: collimano perfettamente.

[...] Avanza il progetto della forzista Biancofiore per permettere agli animali di entrare in Senato. In realtà si tratta di regolarizzazione: è da mo' che su quegli scranni siedono cani e porci.

[…] Emanuele Filiberto ha annunciato ieri che abdicherà in favore della figlia: Marina Emanuele Filiberto.

