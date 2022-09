1 set 2022 11:33

BOTTURA FA FREDDURA – “TARDA ANCORA LO SBARCO DI BERLUSCONI SU TIKTOK. PREFERISCE STARE SU TINDER COME SEMPRE” – “PREOCCUPAZIONE PER IL MEME IN CUI SALVINI FACEVA SAPERE DI AVER DATO LA VITA PER RESPINGERE I MIGRANTI. LA MELONI STAVA GIÀ FACENDO IL TRENINO CON CROSETTO, MA POI SI È SAPUTO CHE SALVINI È VIVO” - OSCAR, RUMORS SULLE PRIME NOMINATION. DOPO LA SFOLGORANTE CAMPAGNA ELETTORALE, IL PD SAREBBE IN GARA PER LA STATUETTA COME MIGLIOR PARTITO NON PROTAGONISTA…”