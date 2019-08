SARA FOSCOLO, 4 AGOSTO 2018: ''ABBIAMO L'ONORE DI AVERE IL MINISTRO CENTINAIO AD ALBENGA. UN INCONTRO SU TEMI CONCRETI''

gian marco centinaio sara foscolo 9

DAGONEWS - Galeotta fu la festa leghista di Albenga: il 4 agosto 2018 la neo-deputata Sara Foscolo (46 anni) accoglieva elettrizzata il neo-ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio (47), promettendo ''un incontro su temi concreti''. Avanti veloce ed eccoli, un anno dopo, sbaciucchiarsi in modo molto concreto sulla spiaggia di Forte dei Marmi.

gian marco centinaio sara foscolo 12

Lui sfoggia un costume tappezzato di paperelle e un corpo tappezzato di tatuaggi un po' banali: sul polpaccio la palla da biliardo numero 8, che in versione giocattolo predice il futuro; su una spalla una croce celtica (tipo cimitero irlandese, non come quella che troviamo al collo di Alemanno e del cane di Pamela Perricciolo, semmai ci sia una differenza); sull'altra un ragno e una coattissima ''S'', logo del Senato della Repubblica, per commemorare l'elezione nel 2013.

gian marco centinaio sara foscolo 10

Lei, più sobria, ha un tatuaggetto d'ordinanza in zona Belèn. Si intravedono delle ali, non è una farfalla, non è una fatina, forse una fenice, più fantasiosa. Ma una farfallina pare spuntare sulla schiena, non si scappa.

''Giamma l'orsacchiotto'', forse stordito dall'essere stato per qualche ora commissario europeo in pectore, oggi fa l'ultimo giapponese della Lega, e continua a credere in una riappacificazione coi 5 Stelle, nonostante gli improperi che il Capitano sta riversando sulla testa catramata di Conte.

Tranquilli: il titolare del dicastero dell'Agricoltura e dell'email terronsgohome@yahoo.it (tutto vero) si potrà consolare con la sua nuova fiamma verde e soprattutto con lo scranno e lo stipendio da capogruppo al Senato.

gian marco centinaio sara foscolo 1 gian marco centinaio sara foscolo 7 gian marco centinaio sara foscolo 8 gian marco centinaio sara foscolo 15

gian marco centinaio sara foscolo 16 gian marco centinaio sara foscolo 17 gian marco centinaio sara foscolo 18 gian marco centinaio sara foscolo 19 gian marco centinaio sara foscolo 13 gian marco centinaio sara foscolo 14 gian marco centinaio sara foscolo 2 gian marco centinaio sara foscolo 11 gian marco centinaio sara foscolo 20 gian marco centinaio sara foscolo 21 gian marco centinaio sara foscolo 3 gian marco centinaio sara foscolo 4 gian marco centinaio sara foscolo 5 gian marco centinaio sara foscolo 6 centinaio GIAN MARCO CENTINAIO 1 Sara Foscolo gianmarco centinaio matteo salvini