4 nov 2021 13:52

BRAVA URSULA: PRIMA ROMPE I CABASISI CON LA POLITICA VERDE E POI SI AFFITTA I JET PRIVATI PER FARE 50KM! - LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SI È PRESENTATA ALLA COP26 DI GLASGOW A BORDO DI UN AEREO PRIVATO. NON È LA PRIMA VOLTA: SU 34 VIAGGI UFFICIALI NE HA FATTI 18 AFFITTANDO UN JET (LA COMMISSIONE NON NE HA A DISPOSIZIONE). UNO DI QUESTI PER COPRIRE UNA DISTANZA DI 50 KM (UN’ORA DI TRENO). NON SOLO…