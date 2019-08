BREXIT SENZA STRATEGY – GLI EFFETTI DI UN “NO DEAL” CON L’UE SULL’ECONOMIA BRITANNICA SAREBBERO DEVASTANTI. IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’INGHILTERRA MARK CARNEY LANCIA L’ALLARME: “SENZA ACCORDO LO SHOCK È ISTANTANEO E IMEDIATO” – JOHNSON CONTINUA A BLUFFARE E A CHIEDERE L’ABOLIZIONE DEL BACKSTOP

LaPresse – (AWe/AFP) - Il governatore della Banca d'Inghilterra, Mark Carney, ha avvertito che una Brexit senza accordo sarebbe uno shock per la Gran Bretagna, minando potenzialmente interi settori dell'economia come l'industria automobilistica. "Senza accordo lo shock per l'economia è istantaneo e immediato", ha affermato, avvertendo che anche i prezzi delle merci importate potrebbero aumentare improvvisamente.

Cristina Marconi per “il Messaggero”

Non importa quanti allarmi possa lanciare la Banca d'Inghilterra, il governo britannico va avanti per la sua strada e a Bruxelles ribadisce di essere pronto al no deal tra novanta giorni. La Old Lady, nome con cui è nota la BoE, ha fatto sapere che il paese ha una possibilità su tre di entrare in recessione nei prossimi sei mesi, trascinata dalle incertezze che la Brexit sta facendo pesare sull'economia: nel suo rapporto trimestrale sull'inflazione ha rivisto le previsioni di crescita dall'1,5% all'1,3% per l'anno in corso e per il prossimo, ossia il livello più basso dalla crisi finanziaria del 2009.

E la sterlina ha continuato la sua discesa del 6% da maggio, arrivando al di sotto di quota 1,21 nei confronti del dollaro per la prima volta dal gennaio del 2017. Secondo Capital Economics, in caso di divorzio senza accordo con Bruxelles la valuta potrebbe arrivare a 1,05 dollari, vicino alla parità, mentre per la banca centrale in caso di intesa la crescita potrebbe essere fino al 9% contro la valuta statunitense.

Ieri il neopremier Boris Johnson ha telefonato al suo omologo italiano Giuseppe Conte. Tra i vari temi affrontati, dalle relazioni bilaterali al clima, i due hanno parlato brevemente di Brexit e, secondo una nota, «Johnson ha confermato il suo impegno per tutelare i diritti dei cittadini italiani che vivono nel Regno Unito», ribadendo la sua intenzione di uscire dalla Ue entro il 31 ottobre «in ogni caso», sebbene la sua «preferenza vada a un'uscita con accordo», anche se senza la clausola di salvaguardia per l'Irlanda del Nord.

L'UNIVERSITÀ DI LOVANIO

Proprio ieri il cancelliere dello Scacchiere, Sajid Javid, ha annunciato di aver raddoppiato gli accantonamenti per lo scenario più drastico di Brexit portandoli a quota 2,1 miliardi di sterline, di cui 300 milioni solo per accrescere la capacità di trasporto marittimo per i medicinali e altri beni di prima necessità per i prossimi quattro anni, e preparando un ulteriore miliardo per far fronte ad altri eventuali imprevisti.

«Vogliamo un buon accordo che abolisca il backstop anti-democratico», ha detto Sajid nel primo annuncio importante da cancelliere, mentre il governo sta accelerando le assunzioni di ufficiali di frontiera per gestire il ritorno di un confine con il mercato interno europeo. Ce ne sono già 250, con altri 250 pronti ad arrivare in tempo per fine ottobre e il settore rischia di essere uno dei pochi a mantenere una sua vitalità, visto che secondo uno studio condotto dalla facoltà di economia dell'Università di Lovanio, nel caso di hard Brexit il Regno Unito perderebbe il 4,4% del suo pil e 525mila posti di lavoro, mentre per l'a Ue il danno sul pil sarebbe minore l'1,54% - ma quello occupazionale enorme: ben 1.200.000 impieghi persi.

«Una Brexit consensuale, una cosiddetta soft Brexit implicherebbe invece una perdita dello 0,38% del Pil e 280mila posti di lavoro» per i 27 Stati dell'Ue, mentre per «il Regno Unito andrebbero in fumo l'1,2% del Pil e 140mila posti di lavoro», si legge.

