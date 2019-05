8 mag 2019 17:15

BROMURO, PLEASE! - "NON HO MICA VOGLIA MA DEVO ANDARE DALLA LILLI GRUBER, SIMPATIA PORTAMI VIA" – SALVINI SBERTUCCIA LILLI, DIMENTICANDO CHE LA7 È UNA TV PRIVATA E CHE NESSUNO LO OBBLIGA - E LA RISPOSTA DELLA GRUBER NON SI È FATTA ATTENDERE: "VISTO CHE SI È PROPOSTO LUI, SE HA UN PROBLEMA IL SENATORE SALVINI PUÒ RESTARE A CASA O PREFERIBILMENTE AL MINISTERO"