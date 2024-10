BRUMOTTI, IL PIÙ ODIATO DAGLI ITALIANI – “STRISCIA LA NOTIZIA” MOSTRA LE MINACCE DI MORTE ALL’INVIATO-CICLISTA PESTATO PIÙ VOLTE DA SPACCIATORI E CRIMINALI. ROBA COME “MORIRAI MALE”, “TI UCCIDO LA MAMMA E LA SORELLA”, “BRUMOTTI PESTATO, GIORNO FORTUNATO”. FRASI CHE NON SUSCITANO SDEGNO, MA COLLEZIONANO MIGLIAIA DI LIKE – MA IL TG SATIRICO NON SI FA INTIMIDIRE DA HATER E BOTTE: “NON SARANNO LE MINACCE A FERMARCI…”

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Rajae mostra i commenti social apparsi sotto un servizio di Vittorio Brumotti (tra i tanti, “Morirai male”, “Ti uccido la mamma e la sorella”, “Brumotti pestato, giorno fortunato”).

Frasi che, invece di suscitare sdegno, collezionano migliaia di like. Le intimidazioni, però, non si fermano all’operato dei leoni da tastiera. Già, perché un video inviato a Striscia mostra alcuni ragazzi, ripresi per gli schiamazzi in una via milanese, che minacciano l’inviato del tg satirico, tra l’altro non presente sul posto: “Brumotti di merda, vieni qui sotto se hai le palle”.

VITTORIO BRUMOTTI

«Ma non saranno le minacce a fermarci – dice l’inviata – lo dobbiamo alle migliaia di cittadini che ci inviano segnalazioni di vessazioni e ingiustizie con cui sono costretti a convivere quotidianamente».

Striscia, nonostante le botte e le aggressioni agli inviati, negli anni non si è mai fermata: dalla bomba carta alla macchina di Petyx (a Palermo) al pugno in faccia a Brumotti a San Severo (Foggia), dal proiettile nella cassetta della posta di Pinuccio dopo le inchieste “Parentopoli” e “Appaltopoli” in Puglia al manifesto con il Gabibbo appeso a testa in giù dopo i servizi di Rajae sulle occupazioni abusive a Cinecittà.

