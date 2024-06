29 giu 2024 08:40

BRUTTA ARIA PER MELONI E I SUOI AMICHETTI - LA CORTE DEI CONTI SPAGNOLA RILEVA POSSIBILI DONAZIONI ILLEGALI A VOX – PER I GIUDICI, NEI BILANCI DEL PARTITO NEO-FRANCHISTA CI SAREBBERO “DONAZIONI NON IDENTIFICATE”, OSSIA ANONIME, ALTRE “IN CONTANTI” E ALTRE ANCORA “FINALIZZATE”, CIOE’ RACCOLTE PER UN CAUSA SPECIFICA, MA VIETATE DALLE NORME – IL LEADER SANTIAGO ABASCAL EVOCA “FAKE NEWS” CONTRO IL SUO PARTITO: “QUELLI CHE SI SPARTISCONO I MAGISTRATI HANNO CONTATTATO LE FOGNE PER DIFFONDERE BUFALE”