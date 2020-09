8 set 2020 17:57

IL BRUTTO DELLA DIRETTA - UN FOLLOWER SI MASTURBA MENTRE LA CANDIDATA E' COLLEGATA SU INSTAGRAM: ''SCHIFO, RABBIA, UN VERME. HO SUBITO UNA VIOLENZA VERA E PROPRIA''. IL RACCONTO DI DELIA PACIELLO, IN CORSA PER IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA CON LA LISTA ''FARE DEMOCRATICO'' A SOSTEGNO DI DE LUCA. ''MI SENTIVO IN IMBARAZZO PER CHI AVEVA VISTO QUELLA SCENA. PER FORTUNA POI MI HANNO SCRITTO CHE…''