BUFERA PER IL POST PUBLICATO DA UN ESPONENTE DI FDI DOVE SI DEFINIVA “DOWN” IL SINDACO DI SESTO FIORENTINO LORENZO FALCHI – GIANLUCA NICOLETTI: “CHI INSULTA USANDO LA DISABILITÀ È SOPRATTUTTO UN MISERO CAGASOTTO. TROPPO VILE PER SFIDARE L'AVVERSARIO NEL GLORIOSO REPERTORIO DELLE OFFESE, CHE POTREBBERO PROVOCARE REAZIONE, VA SGATTAIOLANDO NEI RECESSI DEL PIÙ ANTICO BULLISMO SCOLASTICO ANNI 50, TIRANDO IN BALLO PERSONE CHE MAI SI POTRANNO DIFENDERE O PRENDERLO COME MERITEREBBE A CALCI NEL CULO…”

il post di fdi che chiama lorenzo falchi down

1.SINDACO TOSCANO 'DOWN' IN POST FDI; FRATOIANNI, 'MISERABILE'

(ANSA) - "Mi auguro che almeno stavolta, dato che non si parla di nostalgici fascisti, l'on.Meloni assuma i necessari provvedimenti, perchè fare lotta politica in questo modo è da miserabili". Così in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni commentando il post in cui si definiva 'Down' il sindaco di Sesto Fiorentino (Firenze) Lorenzo Falchi, pubblicato da un esponente locale di Fdi.

Il post risale al 18 dicembre ma la polemica è emersa ieri dopo che Si in un comunicato ha reso noto che l'esponente di Fdi, "riprendendo l'abituale classifica di un giornale locale che mette chi sale ('up') e chi scende ('down'), identifica, con tanto di commento che si vorrebbe ironico e bonario, il sindaco come 'down', con connotazione offensiva", "di fatto hanno offeso tutte le persone nate con trisomia 21".

"Voglio davvero esprimere la nostra solidarietà al nostro compagno Lorenzo Falchi sindaco di Sesto Fiorentino, definito dalla locale sezione di Fratelli d'Italia 'down'. E sopratutto voglio esprimere solidarietà a tutti e a tutte le persone con questa sindrome, ancora una volta vittime di pregiudizi odiosi" le parole di Fratoianni.

2. "SEI DOWN" L'INSULTO DEI VILI

Gianluca Nicoletti per “la Stampa”

Il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi è stato definito «Down» sulla pagina Facebook della sezione locale di Fratelli d'Italia. Lo ripeterò fino all'esaurimento: attaccare un avversario di cui non si condividono le posizioni usando categorie corrispondenti a uno stato di fragilità che provoca disagio, sofferenza, discriminazione a una vastissima parte della popolazione è un atto di abissale vigliaccheria.

È un vigliacco, pusillanime, coniglio chiunque, ignorando le basilari attenzioni che si richiedono a un essere civilizzato, ancora oggi usi in un'accezione dispregiativa termini come appunto «Down» (ma anche «mongoloide» è echeggiato tempo fa persino in un azzimato salottino tv, dove il benpensantismo è di casa), lo stesso vale per chi usa in alternativa: «autistico», «bambino minorato» e simili.

Considerato poi che tali insulti vergognosi sono statisticamente apparsi in vari contesti, per bocca o per penna di rappresentanti della gloriosa stirpe del maschio Alpha, quello che è tanto figo, sprezzante e intelligente da poter permettersi ogni libertà di linguaggio, tanto che chi non lo capisce è un triste buonista o uno che non arriva a capire l'ironia, aggiungo ancora un particolare.

Chi insulta usando la disabilità come improperio è soprattutto un misero cagasotto. Troppo vile per sfidare l'avversario nel glorioso repertorio delle offese, che potrebbero provocare reazione, va sgattaiolando nei recessi del più antico bullismo scolastico anni 50, tirando in ballo persone che mai si potranno difendere o prenderlo come meriterebbe a calci nel culo.

