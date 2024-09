LE BUGIE DI GENNY HANNO LE GAMBE CORTE /1 - LA SEGRETERIA DI SANGIULIANO E IL SUO GABINETTO HANNO LAVORATO PER LA PRENOTAZIONE DEI VIAGGI DI "GENNY-DELON" E MARIA ROSARIA BOCCIA (SBUGIARDATO IL MINISTRO CHE AVEVA DETTO CHE LE PRENOTAZIONI LE AVEVA FATTE LUI) - LA "POMPEIANA ESPERTA" PUBBLICA SU INSTAGRAM UNA STORIA IN CUI VIENE INVIATA DA UN INDIRIZZO MAIL DEL GOVERNO LA CARTA DI IMBARCO DI UN VOLO PER UNO DEI VIAGGI ISTITUZIONALI (CHE POI COSI' ISTITUZIONALI NON ERANO) - LA BOCCIA POI RIVELA DI SENTIRE ANCORA SANGIULIANO AL TELEFONO... - VIDEO

#Sangiuliano che piagnucola, chiede scusa e parla del colloquio con #Meloni come quello tra Pinocchio e la Fata Turchina a cui promette di dire sempre la verità, è uno dei momenti più bassi della storia del giornalismo, della televisione e della politica italiana. Vergognoso! pic.twitter.com/0yoYaCCbuZ — Kαrlo? X. (@karlitos_x) September 4, 2024

PERCHÉ ADESSO SANGIULIANO È ANCORA PIÙ NEI GUAI

Estratto dell’articolo di Giuliano Foschini per www.repubblica.it

meme su gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia

La segreteria del ministero della Cultura, il gabinetto del ministro Gennaro Sangiuliano, hanno lavorato per i viaggi della dottoressa Maria Rosaria Boccia. Non è vero, quindi, che “le prenotazioni non le ha fatte mai la mia segretaria, ma sempre io direttamente dal pc o dall’Ipad” come ha giurato ieri il ministro alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lo dimostra la mail che la stessa Boccia ha pubblicato questa notte su Instagram.

Da un indirizzo del Governo, di una delle collaboratrici del ministro, le sono state inviate le carte d’imbarco per un volo che avrebbe preso con il ministro per uno dei viaggi istituzionali che, poi, così istituzionali non erano. È un dettaglio che potrebbe diventare però una valanga perché mina la base della linea difensiva di Sangiuliano, linea sulla quale la premier ha basato anche la posizione del governo. [...]

MARIA ROSARIA BOCCIA PUBBLICA NUOVI DOCUMENTI: LE MAIL DEL MINISTERO SULLA NOMINA E BIGLIETTI AEREI. E RIVELA CHE SENTE ANCORA SANGIULIANO AL TELEFONO

Estratto dell’articolo di Giuliano Foschini per www.repubblica.it

meme su gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia 2

Nuovi documenti, nuove prove. Pubblicate sempre nello stesso modo: di notte sui social. Questa volta c’è la lettera che non esisteva. Maria Rosaria Boccia aveva avuto un’interlocuzione diretta con il gabinetto del ministro Gennaro Sangiuliano per la sua nomina “a consigliere del ministro per i grandi eventi”. La pubblica nella notte la stessa Boccia chiaramente sulla sua pagina Instagram. [...]

La mail della nomina è del 10 luglio e arriva da uno dei funzionari del gabinetto del ministero. “Gentilissima dottoressa Boccia” si legge. “Dando seguito a quanto anticipato per le vie brevi poco fa, le allego i contatti miei e del mio collega per qualsiasi esigenza legata alla sua nomina quale consigliere del ministro per “I grandi eventi”. [...]

E ancora. Sempre a credere a Boccia, lei e il ministro continuano a sentirsi. La rivelazione è contenuta nelle ‘storie’ su Instagram della mattinata, dopo i messaggi della notte. “Te l’ho detto ieri pomeriggio al telefono e te lo ripeto stamattina – scrive Boccia riferendosi al ministro – Sono pronta ad applaudirti se la smetti di storpiare la realtà per coprire gente che non merita i tuoi sani valori: lealtà, rispetto e responsabilità. E gradirei non leggere più dichiarazioni – continua, riferendosi a un possibile rapporto extraprofessionale con il ministro – inesatte da una persona che stimo e voglio bene (ndr, è scritto così)”. [...]

maria rosaria boccia e lo scoop di dagospia la storia instagram storia instagram di maria rosaria boccia a montecitorio 10 maria rosaria boccia video al ministero della cultura vignetta di natangelo sul caso sangiuliano - boccia storia instagram di maria rosaria boccia MARIA ROSARIA BOCCIA AGGIUNGE LA CANZONE IO CHE AMO SOLO TE SUL PROFILO INSTAGRAM GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO maria rosaria boccia e il sopralluogo a pompei la nomina fantasma - vignetta by giannelli sul caso boccia - sangiuliano simona russo maria rosaria boccia 4 la pizza a forma di cuore pubblicata da maria rosaria boccia maria rosaria boccia posta una foto di spalle dopo il dago scoop sulla mail sul g7 di pompei schermata 2024 09 02 alle 15.34.20 maria rosaria boccia monica marangoni maria rosaria boccia e gennaro sangiulano foto di gente 5 vignetta di mannelli sul caso gennaro sangiuliano - maria rosaria boccia maria rosaria boccia - gennaro sangiuliano come gli oasis - meme maria rosaria boccia e gennaro sangiulano foto di gente 1 storia instagram di maria rosaria boccia a montecitorio 12