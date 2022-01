24 gen 2022 16:47

BUIO SUL COLLE - PRIME TRE A VUOTO (E GIÀ QUESTO NON È IL MASSIMO PER DRAGHI CHE ASPIRAVA AD UNA ELEZIONE ALLA CIAMPI AL PRIMO SCRUTINIO). SE ALLA QUARTA MATTARELLA NON RACIMOLA ALMENO IL 70% DEI VOTI, NON CI STARÀ A DISIMBALLARE GLI SCATOLONI. DOPODICHÉ, POTREBBERO USCIRE NOMI TRASVERSALI COME PIERFURBY CASINI (MA NON È PARTICOLARMENTE NEL CUORE DI SALVINI) O L’ETERNO GIULIANO AMATO. E SOLO ALLORA RICICCERÀ DRAGHI…