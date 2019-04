BUM! “NE FARÒ UNA QUESTIONE MONDIALE” – LUIGI DI MAIO È SU TUTTE LE FURIE PER LE FOTO SEXY DELLA FIDANZATA (DI CARTONE) VIRGINIA SABA SU “CHI” – IL VICEPREMIER SE L’È PRESA CON CASALINO, CIOÈ L’UOMO CHE HA CREATO LA LOVESTORY MANDANDO MESSAGGINI AI GIORNALISTI – LA RISPOSTA DI ROCCO E IL WHATSAPP DI GIGGINO A UN DIRETTORE: “METTERE IN MEZZO LA SARTI COME QUELLE MERDE DELLE IENE È DI PESSIMO GUSTO”

1 – LUIGI DI MAIO E VIRGINIA, RAPTUS DOPO LE FOTO SEXY: "NE FACCIO UNA QUESTIONE MONDIALE", IMPRECA E MINACCIA

La crisi di nervi di Luigi Di Maio passa anche per le foto sexy della sua fresca fidanzata Virginia Saba, pubblicata da Chi del direttore Alfonso Signorini. Il retroscenista del Giornale Augusto Minzolini riferisce di una reazione sopra le righe del leader del Movimento 5 Stelle dopo che ha visto "le foto in costume un pochino, ma proprio un pochino, sexy della compagna".

Di Maio, rivela Minzo, "è andato su tutte le furie". Con tanto di virgolettato tellurico: "Ne farò una questione mondiale", avrebbe imprecato Luigino con Rocco Casalino, ufficio stampa del premier Giuseppe Conte nonché fidatissimo braccio armato della comunicazione a 5 Stelle. E Casalino avrebbe scrollato le spalle chiedendo ironicamente a un collaboratore: "Ma davvero sono scandalose? Io non ne ho idea, non ho una sensibilità eterosessuale".

2 – LUIGI DI MAIO, IL MESSAGGINO AL DIRETTORE DOPO LE FOTO SEXY DI VIRGINIA: "COME LE IENE DI M*** E GIULIA SARTI"

Non è andato giù a Luigi Di Maio un commento piuttosto pepato di un direttore alle foto sexy della fidanzata Virginia Saba pubblicate da Chi. Il retroscenista del Giornale Augusto Minzolini non fa nomi, ma rivela dettagli succulenti sul crollo nervoso del capetto M5s. Il vicepremier, spiega Minzo, "ha inviato un giudizio sprezzante su Whatsapp ad uno dei direttori incriminati".

Il direttore aveva associato le foto di Virginia al caso di Giulia Sarti e le sue foto piccanti rubate e finite in rete. "Questa non è satira, è uno schifo - si è lamentato Di Maio perdendo il controllo -. Mettere in mezzo la Sarti come quelle mer*** delle Iene è veramente di pessimo gusto". Reazione piuttosto sopra le righe, ricorda giustamente Minzolini, per chi come Giggino ha ignorato tranquillamente gli insulti sessisti riservati dai grillini a Mara Carfagna, Maria Elena Boschi e signore non a 5 Stelle.

