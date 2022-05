BERGOGLIO IN CARROZZA! - PAPA FRANCESCO SI È PRESENTATO PER LA PRIMA VOLTA IN SEDIA A ROTELLE: IL PONTEFICE NEI GIORNI SCORSI AVEVA RIVELATO DI NON POTER CAMMINARE PER VIA DEI SUOI PROBLEMI AL GINOCCHIO, E STAMATTINA SI È PRESENTATO SU UNA CARROZZINA ALL’ASSEMBLEA PLENARIA DELL’UNIONE INTERNAZIONALE DELLE SUPERIORI GENERALI - NONOSTANTE GLI ACCIACCHI, BERGOGLIO È APPARSO SORRIDENTE…