BUSTI, XANAX E PERE COTTE: VILLA GRANDE, RESIDENZA ROMANA DI BERLUSCONI, TORNA CROCEVIA DELLA CRISI - FILIPPO CECCARELLI

Con gli amici di Lega, Udc e Noi con l’Italia ci siamo riuniti a Villa Grande, qui a Roma. Il centrodestra di governo sta valutando l’attuale momento politico, davvero preoccupante, dovuto agli inspiegabili comportamenti anche delle ultime ore di Giuseppe Conte, del M5S e del PD. pic.twitter.com/czLWCIKzsh — Silvio Berlusconi (@berlusconi) July 19, 2022

Filippo Ceccarelli per “la Repubblica”

VILLA GRANDE 2

Eppure c'è sempre una villa di Berlusconi al crocevia e all'epilogo della prolungatissima crisi italiana. Brevi ed edulcoratissimi videoclip trasmettono su milioni di schermi le immagini dei notabili del centrodestra che attorniano il padrone di casa, prima in piedi, poi seduti in circolo sotto il portico, sedie da giardino, qualche ombrellone, pini e ulivi sullo sfondo, qualche volta si vede la camminata di gruppo sul prato.

berlusconi incontra alleati di centrodestra a villa grande

Manca l'audio, effetto acquario. In questo fine stagione segnato dalla canicola la regia della Real Casa è ben attenta a nascondere sgocciolii di sudore sui volti e pezze sui vestiti; in compenso gli addetti alla comunicazione hanno cominciato a metterci la colonna sonora, ieri una musica elettronica fra il rilassante il satisfying, l'app del telefonino l'attribuisce a un gruppo che si chiama "We Deserve This", ce lo meritiamo.

VILLA GRANDE SALVINI BERLUSCONI RIUNIONE CENTRODESTRA

Loro senz' altro, se lo meritano, altri meno. Villa Grande, in realtà, non è poi così grande.

Niente di paragonabile ai fasti urbanistici di Villa La Certosa, compiuto incrocio di Versailles e Wonderland, Luigi XIV più Michael Jackson con tanto di planimetria, sembra, mutuata del Tempio di Re Salomone. Dotata di pizzeria, gelateria (con finti scontrini), giostrina, casa delle farfalle, eccetera.

VILLA GRANDE 5

Nei primi anni 2000 venne "coperta" dal segreto di Stato, ciò che forse impedì si venisse a sapere che al termine di una cena con Putin, durante un sontuoso spettacolo pirotecnico, un maldestro razzo bruciò i pantaloni all'autocrate d'onore.

Nessuno lo dice anche perché l'Appia antica è splendida, specie al tramonto, ma Villa Grande è scomoda e, anche al confronto di Arcore, assai modesta.

VILLA GRANDE VERTICE CENTRODESTRA

Con qualche azzardo documentario, ma conoscendo i ribaldi ghiribizzi del berlusconismo megaloide, si può sospettare che l'altisonante denominazione sia frutto del nuovo proprietario. Invano cercano di avvalorarne la fama il busto dell'imperatore Ottaviano all'ingresso, gli immancabili e pesanti drappeggi & damaschi, lo studio con le bandiere; ci sono "appena" cinque camere da letto, non si sa se vi è mai arrivato il lettone putiniano e cadendo nel bagno, appena arrivato, Silvione si fece malissimo.

Detta per negazione: non è affatto una reggia; sta dentro una specie di comprensorio nel quale i vicini di casa sono lo stilista Valentino, la spericolata cantante Ana Bettz, gli studi di Franco Nero e il produttore Raparelli; non lontano abita Christian De Sica.

VILLA GRANDE SALVINI BERLUSCONI

Per Zeffirelli, che vi abitò a lungo e la vendette a Berlusconi più di vent' anni orsono, andava benissimo. Nel giardino sono sepolti tutti i suoi amatissimi cani. C'è anche una sorta di monumento a Musetta o a Biondella, ex randagie che il Maestro riportò dalla Romania. Dudù si è visto in una sola clip.

Tutto questo non c'entra nulla col governo e con i destini della nazione. Al dunque conta poco anche la circostanza che Berlusconi, a Roma, sta sempre chiuso lì dentro, non partecipa più di persona agli incontri, né agli scontri che a colpi di Xanax stanno dilaniando Forza Italia.

berlusconi incontra alleati di centrodestra a villa grande - salvini ronzulli

Ma la storia politica non potrà fare a meno di ricordare che lo spintone a Draghi, bene o male, fu decretato in una sua villa, estremo lascito di un potere che continua a sentirsi monarchico, anche se il sovrano è sempre più vecchio, i cortigiani sempre più torvi o immalinconiti, il gastro-clou del nuovo cuoco Adelmo sono le pere cotte e gli alleati della Lega e delle altre nanesche formazioni, maledicendo il caldo e la distanza, devono attraversare la città, varcare cancelli assediati da giornalisti riarsi dalla sete, per fare finta di dare ragione al vecchio re e poi pensare, meglio se cinicamente, ai comodacci loro.

RIUNIONE DEL CENTRODESTRA A VILLA GRANDE

Giorgia Meloni, nel frattempo, che ha il jolly in mano, ha preteso di essere dispensata delle riunioni definendole «conviviali» - là dove l'apparente asetticità del linguaggio nasconde il più sprezzante disdegno per tutto quel lussuoso baraccone. Una delle ultime volte che ha messo piede a Villa Grande fu quando (14 febbraio) lei e gli altri volponi del centrodestra «chiesero di accettare » - tali gli infausti verbi risuonati nel millimetrico comunicato - la candidatura al Quirinale. Eh, figurarsi la scena! Faceva freddo. Intabarrato in un golfone, con un filo di ansia Berlusconi, che pure nella sua vita ne ha fatti fessi tanti, disse: «Non chiedetemi se io ho i numeri, ditemi se ci sono i vostri numeri per me». E quelli sì-sì-sì - e già prima del cancellone avevano spifferato il Piano B.

