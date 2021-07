RENATO BRUNETTA SCRIVE A DAGOSPIA E FA BARBA E CAPELLI A CACCIARI E AGAMBEN SCHIERATI CONTRO IL GREEN PASS: "LA PROLIFERAZIONE BILIOSA FA SOMIGLIARE CACCIARI A UNA DONNA PRASSEDE BARBUTA. UN NARCISISMO SCONFINATO. IL BISOGNO IRREFRENABILE DI INSINUARSI NELLE VITE DEL POPOLO PER PORSI PATERNALISTICAMENTE A SUA TUTELA. IN REALTÀ NON TUTELA LA SACROSANTA LIBERTÀ D'OPINIONE SBAGLIATA DI NO VAX E AFFINI, MA LA SUA DI SPARARE SENTENZE E QUELLA DEL VIRUS DI GALOPPARE. I FATTI SONO TESTARDI E SONO QUESTI…"