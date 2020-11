''POLLS'' ALLO SPIEDO - PER CAPIRE COME MAI I SONDAGGI NON CI PIGLIANO PIÙ, BASTA CONOSCERE UN DATO: RISPONDE MENO DEL 10% DELLE PERSONE CONTATTATE! MOLTI ELETTORI TRUMPIANI O NON DICONO DI ESSERLO (COME I VECCHI DEMOCRISTIANI E BERLUSCONIANI) O NON VENGONO RAGGIUNTI DAGLI ISTITUTI, CHE HANNO PIÙ FACILITÀ A PARLARE CON ELETTORI DEMOCRATICI: RISPONDONO AL TELEFONO, HANNO INTERNET, VIVONO NELLE GRANDI CITTÀ - TUTTI GLI ERRORI DI QUEST'ANNO, DALLA ''VALANGA BLU'' AI LATINOS CHE DISERTANO BIDEN