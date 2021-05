5 mag 2021 11:49

BYE BYE CONTE - LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DI VITO CRIMI, IN QUALITÀ DI REGGENTE M5S, CONTRO LA NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE DEL MOVIMENTO - NEL RICORSO CRIMI AVEVA CHIESTO DI REVOCARE LA NOMINA DEL CURATORE SPECIALE, L’AVVOCATO SILVIO DE MURTAS, DECISO DAL TRIBUNALE DOPO L’ESPULSIONE DELLA CONSIGLIERA REGIONALE CARLA CUCCU - ALLO STATO L’UNICO RAPPRESENTANTE LEGALE DEL MOVIMENTO È LUI, ALMENO FINO ALLA NOMINA DEL NUOVO ORGANO COLLEGIALE. CON TANTI SALUTI ALL RIFONDAZIONE BY “GIUSEPPI”