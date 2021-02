M5S, DI BATTISTA: MI FACCIO DA PARTE

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Accetto la votazione ma non posso digerirla. Da tempo non sono d'accordo con le decisioni del Movimento 5 Stelle e ora non posso che farmi da parte". Così Alessandro Di Battista in un video su Fb dove saluta e ringrazia i suoi ex colleghi e Beppe Grillo

GOVERNO: DI BATTISTA, VEDREMO SE INCROCERÒ DI NUOVO M5S

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Non posso far altro, da ora in poi, che parlare a nome mio e farmi da parte, se poi un domani la mia strada dovesse incrociare di nuovo quella del M5s lo vedremo, dipenderà esclusivamente da idee politiche, atteggiamenti e prese di posizione, non da candidature o ruoli. Faccio un grande in bocca la lupo ai miei ex colleghi". Lo ha detto Alessandro Di Battista su Facebook

GOVERNO: DI BATTISTA, NON ACCETTO DI SEDERMI CON FI

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Questa scelta di sedersi con determinati personaggi, in particolare con partiti come Forza Italia, in un governo nato per sistematizzare il M5s e buttare giù un presidente per bene come Conte non riesco a superarla". Lo ha detto Alessandro Di Battista su Facebook

