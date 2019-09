SALVINI PUÒ METTERSI L'ANIMA IN PACE, NON AVRÀ MAI LA PRESIDENZA DEL “COPASIR”, IL COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA: SU DI LUI PENDE IL VETO DEL QUIRINALE – AL POSTO DI GUERINI IN POLE ADOLFO URSO (FRATELLI D’ITALIA) - SULLA RAI, INVECE, PENDE IL VETO DEL PD SUI RENZIANI...