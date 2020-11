CACCIARI, LA SPINA NEL FIANCO DELLA SINISTRA - ''TRUMP HA FATTO IL PIENO DI VOTI DI CLASSE MEDIA E OPERAIA, CHE HA SUBITO LA GLOBALIZZAZIONE SENZA CHE LA SINISTRA ABBIA FRONTEGGIATO LA CRISI'' - NE HA PURE PER L'ITALIA: ''ANCHE GLI STATALI DEVONO PAGARE UNA PARTE DI QUESTA CRISI. NON È POSSIBILE DIVIDERE IL PAESE A METÀ TRA CHI È TUTELATO E CHI HA UN'ATTIVITÀ O LAVORA PER UN PRIVATO, E RISCHIA DI PERDERE TUTTO'' (CACCIARI, MA INVECE DI DARE PIU' TUTELE A CHI NON NE HA, LE TOGLIAMO A CHI LE HA?)

1. PIAZZAPULITA, SCHIAFFO DI MASSIMO CACCIARI AI DEMOCRATICI: "CHI HA VOTATO PER TRUMP? LAVORATORI E CETO MEDIO"

cacciari

Da www.liberoquotidiano.it

"Perché Trump è stato votato?". Massimo Cacciari, ospite a PiazzaPulita su La7, ha risposto così: "Nella società c'è una working class massacrata da problemi di disoccupazione e Trump in qualche modo è andato incontro ai lavoratori. Poi c'è un ceto medio declassato dal punto di vista economico e sociale; un pensiero liberale, di sinistra, che ha subito la globalizzazione senza riuscire minimamente a fronteggiare la crisi su questi fronti. La gente vota Trump per questi motivi".

Secondo il filosofo, inoltre, il presidente Usa è riuscito a risolvere in parte i problemi di queste persone, mentre l'avversario dem Joe Biden, con le elezioni, è riuscito a recuperare solo in minima parte in questi ceti. "Gli altri hanno riconfermato il voto a Trump non per motivi ideologici, ma per gli stessi motivi per cui sono franate le sinistre in Europa", ha concluso Cacciari.

2. CACCIARI: "ANCHE STATALI DEVONO PAGARE CRISI"

Da www.adnkronos.com

massimo cacciari (1)

"Voglio dire ai miei colleghi dello stato e del parastato, prima o dopo arriveranno a voi, per forza. E io spero che ci arrivino presto, perché è intollerabile che questa crisi la paghi metà della popolazione italiana". Massimo Cacciari si esprime così in collegamento con Piazzapulita. "La strategia è cercare di tenere la gente a casa, passando per la linea di minore resistenza. Cerchiamo di tenere aperte fabbriche e industrie, chiudiamo bar e ristoranti: è del tutto ‘casual’. Sono interventi privi di logicità, è palese la contraddittorietà di tre quarti di questi provvedimenti", dice il filosofo e politologo interpellato sul nuovo dpcm.

"Se vogliamo evitare catastrofi sociali, ci devono essere provvedimenti di aiuto e di sostegno alle categorie più colpite che sono la metà di questo paese. Servono interventi precisi e rapidi, altrimenti il paese scoppia", afferma.

donald trump joe biden

"Non è possibile tenere la gente a zero euro al mese o a 700 euro al mese. Voglio dire ai miei colleghi dello stato e del parastato, prima o dopo arriveranno a voi, per forza. E io spero che ci arrivino presto, perché è intollerabile che questa crisi la paghi metà della popolazione italiana. Chiedo al governo cosa intende fare. Governo, vuoi dirmi se farai questi interventi e dove andrai a cercare le risorse?", chiede.