22 lug 2022 15:16

CALENDA IMBRACCIA IL LANCIAFIAMME CONTRO IL “CAMPO STRETTO” – CARLETTO NON LE MANDA A DIRE AL PD: “NOI MAI IN CARTELLI ELETTORALI CHE VANNO DALL’ESTREMA SINISTRA A DI MAIO. SONO GARANZIA DI INGOVERNABILITÀ E SCONFITTA” – “AGLI AMICI DEL PD DICO: IN QUESTA LEGISLATURA AVETE SBAGLIATO TUTTO. RICORDATEVI ORLANDO CHE SI COMPLIMENTA CON I 5S O DIFENDE LE RAGIONI DI CONTE. CARO LETTA, FAI CHIAREZZA IN CASA TUA”