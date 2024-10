30 ott 2024 09:12

CALENDA VS MASTELLA: LA RESA DEI CONTI AVVERRA’ IN TRIBUNALE DOPO IL TWEET IN CUI "IL CHURCHILL DEI PARIOLI" AVEVA ASSOCIATO ALLA MAFIA IL SINDACO DI BENEVENTO – L’AULA DEL SENATO HA DATO L'OK CON I VOTI DEL CENTROSINISTRA (E L'ASTENSIONE DEL CENTRODESTRA) ALL'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE: IL LEADER DI AZIONE ANDRA' A PROCESSO PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA - CALENDA AVEVA ESCLUSO QUALSIASI POSSIBILE “SALVATAGGIO” DA PARTE DELLA MAGGIORANZA. “SOCCORSO DEL CENTRODESTRA? NON ESISTE. IO VADO SERENAMENTE AL CONFRONTO DI MERITO”