IN CALO DI CONSENSO, MACRON GIOCA LA CARTA BRIGITTE - IL PRESIDENTE SCONGELA LA MOGLIE DOPO LE AMMINISTRATIVE (PERSE) PER UN’INTERVISTA CON LA RADIO “FRANCE INFO”: “NON CHIAMATEMI PREMIERE DAME, PREFERISCO ESSERE CHIAMATA MOGLIE DEL CAPO DELLO STATO. ABBIAMO RICOSTITUITO UNA VITA DI COPPIA SEMPLICE ALL'ELISEO, CON UN APPARTAMENTO PRIVATO DOVE NESSUNO PUÒ ENTRARE” – “NON DICO DI FARE SEMPRE BENE, MA LO FACCIO CON IL CUORE” (CHE È, BARBARA D’URSO?). E A CHI L’ACCUSA DI INFLUENZARLO NELL’OMBRA, DICE…

Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

«Quando sei la moglie del presidente della Repubblica, le persone non ti hanno scelto. Dunque non ti devi imporre a loro. E il solo modo di non essere importuna, per me, è di aiutare», ha detto Brigitte Macron in una (rara) intervista alla radio pubblica France Info . Il capo dello Stato si rivolgerà ai francesi martedì 14 luglio, in occasione della Festa nazionale.

Qualche giorno prima, la moglie Brigitte ha preso la parola in qualità di presidente della Fondazione degli Ospedali di Parigi. Una delle sue ultime attività è stata distribuire iPad nelle case di riposo in modo che gli ospiti potessero restare in contatto con i famigliari durante il confinamento. Brigitte Macron dice di non amare il titolo di « première dame » e di preferire la formula «moglie del capo dello Stato».

Cerca di onorare al meglio «una funzione che le è piombata addosso». «Per esempio, il Presidente è andato nel Regno Unito il 18 giugno per commemorare l'appello del 1940 del generale Charles De Gaulle. Avrei dovuto andare con lui ma all'ultimo momento ho avuto un piccolo problema agli occhi e ho dovuto farmi operare. Ho chiamato Camilla per spiegare che dovevo sottopormi a questa operazione e dunque per questo rinunciavo alla visita altrimenti ne sarebbe nato un problema diplomatico».

La moglie di Macron, 67 anni, ha scelto un ruolo relativamente defilato all'Eliseo. «È la vita che ho scelto di condurre per cinque anni, e va bene così. Non dico di fare sempre bene, ma lo faccio con il cuore. Se commetto degli sbagli, me ne scuso con i francesi». Molti osservatori sono convinti che Brigitte Macron eserciti una notevole influenza sul presidente della Repubblica, che tiene i suoi consigli in grande considerazione.

«È l'influenza che esiste in qualsiasi coppia. Come lui può esercitarla su di me io posso avere un'influenza su di lui. Ma è impossibile da misurare». Brigitte Macron comunque nega di avere qualsiasi ruolo politico: «Mi tengo a distanza dalla politica. Non ne ho il gusto né la competenza. A che titolo potrei permettermi di consigliare mio marito?».

Ma ogni parola può avere comunque delle conseguenze. «Tutto quel che dici può ricadere sul Presidente. Quindi devi fare estrema attenzione». Brigitte Macron dice di non usare molto i social media, dei quale non comprende «la violenza».

«Penso che le persone che insultano siano profondamente infelici. Qualche volta, quando vedo cose totalmente false, mi domando da dove saltino fuori. La gente pensa che noi abbiamo chissà quali poteri, che facciamo cose che in realtà non facciamo». Brigitte Macron mostra serenità sul presente, e anche sul futuro.

«Abbiamo ricostituito una vita di coppia semplice all'Eliseo, con un appartamento privato dove nessuno può entrare. Cerchiamo di preservare la nostra sfera privata». Tra due anni ci saranno le nuove elezioni e Emmanuel tenterà, a quel punto 44enne di farsi rieleggere. «In ogni caso non mi preoccupo. Lui è un uomo solido, estremamente rassicurante e estremamente gentile. Siamo molto fortunati. E sono molto fortunata a essere sposata con un uomo come lui, ne ho la certezza ogni giorno da più di vent' anni».

