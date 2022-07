3 lug 2022 15:36

CAMALE-CONTE! – FRANCESCO MERLO: “TUTTI SANNO CHE HA DEI CONSIGLIERI, DA CASALINO A TRAVAGLIO, E PIÙ SEGRETAMENTE, DA BETTINI A D'ALEMA. MI SI CHIEDE SE CONTE CI FA O CI È. EBBENE, SE RIPERCORRE I CINQUE ANNI DELLA SUA CONFUSA STORIA POLITICA, SI ACCORGERÀ CHE È STATO VIA VIA SCAVALCATO, MESSO TRA PARENTESI, TRATTATO CON ALZATE DI SPALLE E SGUARDI AL CIELO, MA È ANCORA LÀ, SEMPRE PIÙ RIMPICCIOLITO MA ANCORA LÀ, COME QUEL PERSONAGGIO DI LONGANESI CHE DICEVA DI SÉ: ‘SONO PASSATO ATTRAVERSO OGNI SPECIE DI TENDENZA PER CERCARMI. E NON RIESCO A..."