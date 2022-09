UNA CAMPAGNA ELETTORALE DA SEPPELLIRE – FRATELLI D'ITALIA RILANCIA LA VECCHIA PROPOSTA SULLA SEPOLTURA DEI FETI, ANCHE SENZA IL CONSENSO DELLA MADRE – IL SENATORE LUCA DE CARLO: “CHI DECIDE DI INTERROMPERE LA GRAVIDANZA AVRÀ DIRITTO DI POTERLO FARE COME IL FETO AVRÀ QUELLO DI ESSERE SEPPELLITO” - E DAL PD ATTACCANO LA MELONI. SANDRA ZAMPA: “TI AUTOPROCLAMI MAMMA, DONNA E CRISTIANA. SEI D'ACCORDO? DILLO PRIMA DEL VOTO” – POLEMICHE ANCHE SULLA PROPOSTA DELLA CASTRAZIONE CHIMICA BY SALVINI

1 - CASTRAZIONE CHIMICA E CIMITERI PER I FETI, BUFERA SULLE PROPOSTE CHOC DELLA DESTRA

Estratto dell'articolo di Francesco Grignetti per www.lastampa.it

castrazione chimica 3

Matteo Salvini prova a conquistare la scena. Da Piacenza, dove qualche settimana fa c’è stato l’orribile stupro poi finito nel video usato per la campagna elettorale di Giorgia Meloni, il leghista collega per un’ennesima volta criminalità e migranti: «Non vengo qua a dire – il suo intervento in un comizio – che se governerà la Lega non ci saranno più stupri, violenze e rapine, posso però riscontrare che quando erano in vigore i decreti sicurezza, quando si controllano i confini, si assumevano forze dell’ordine e si accendevano telecamere, i reati diminuivano.

Occorre espellere i troppi clandestini che sono in Italia a delinquere». Ma soprattutto rilancia la castrazione chimica per gli stupratori: «Se uno violenta, per quanto mi riguarda, al di là della rieducazione, varrebbe un intervento farmacologico per impedirgli di stuprare per il resto dei suoi giorni».

LUCA DE CARLO E GIORGIA MELONI

La scena però è tutta per Fratelli d’Italia, con un senatore, Luca De Carlo, che rilancia una sua vecchia proposta-choc, ovvero creare dei cimiteri per i feti dove dare sepoltura ai feti abortiti anche senza il consenso dei genitori. «Se a lei sembra normale che una vita venga smaltita come un rifiuto speciale va bene, a me no», ha detto De Carlo in una intervista. [...]

2 - FDI RILANCIA SULLA SEPOLTURA DEI FETI PD ALL'ATTACCO

M. D. B. per il “Corriere della Sera”

In campagna elettorale riaffiora, e fa discutere, una «vecchia» proposta di FdI che rilancia il tema della sepoltura dei feti senza il consenso della madre. È il senatore Luca De Carlo ad annunciare su Tpi l'intenzione di ripresentare, se eletto, il provvedimento: «Vi sembra normale che una vita venga smaltita come rifiuto speciale? A me no. Anche sotto le 28 settimane è vita», argomenta.

De Carlo mette sullo stesso piano i diritti di donna e feto: «Chi decide di interrompere la gravidanza avrà diritto di poterlo fare come il feto avrà quello di essere seppellito».

Ma il Pd si schiera subito all'attacco. Sandra Zampa si rivolge a Meloni: «Ti autoproclami mamma, donna e cristiana. Sei d'accordo? Dillo prima del voto». E poi Monica Cirinnà, Chiara Gribaudo, Cecilia D'Elia, Laura Boldrini. Fino all'alt del segretario Enrico Letta: «Meloni è una leader donna ma da FdI e la destra c'è stata sempre opposizione a tutte le misure per le donne.

LUCA DE CARLO GIORGIA MELONI

Non fermiamoci al fatto che Meloni è donna. La proposta sulla sepoltura dei feti mostra un atteggiamento aggressivo nei confronti delle scelte delle donne». Oggi seppellire i feti è possibile, ma solo dopo espressa richiesta dei genitori.

luca de carlo sandra zampa foto di bacco (2) sandra zampa foto di bacco (1) roberto speranza sandra zampa LUCA DE CARLO LUCA DE CARLO luca de carlo